Mercadorias trazidas do Paraguai são confiscadas no Paraná

Da Redação

Diversas mercadorias trazidas do Paraguai foram apreendidas nesta sexta-feira (3), durante a operação 'Norte Seguro', da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), em Porecatu, no Paraná.

continua após publicidade .

A equipe realizou uma abordagem na PR-170 a um ônibus com placas de São Paulo e constatou que passageiros viajavam com caixas e bolsas contendo mercadorias oriundas do Paraguai, como perfumes e eletrônicos.

De acordo com a PRE, por ser grande a quantidade de mercadorias que impossibilitou a contagem unitária e a identificação do proprietário das referidas mercadorias, que o ônibus fosse encaminhado para o pátio da Receita Federal de Londrina para ser lacrado e ser realizada a abertura e contagem da mercadorias no próximo dia útil pelos agentes da Receita Federal.

continua após publicidade .

O motorista do veículo se identificou como sendo o guia turístico. Conforme a polícia, o ônibus estava acompanhado por uma escolta armada de uma empresa de segurança particular.

Ainda com informações da PRE, o veículo foi conduzido ao posto policial rodoviário de Porto Capim para melhores averiguações e confecção de documentos. Um soldado acompanhou o deslocamento dentro do ônibus.