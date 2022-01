Da Redação

Mercado é interditado por armazenar bacon com larvas

Durante a manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Civil e o Procon realizaram uma ação de fiscalização em um mercado de Maringá. O estabelecimento foi interditado por armazenar bacon com larvas e vender produtos vencidos.

De acordo com a polícia, o mercado fica no distrito de Floriano. A fiscalização foi feita após a denúncia de um consumidor.

Ao todo, os agentes apreenderam cerca de meia tonelada de carne inutilizada.

Durante a fiscalização, a polícia e os fiscais encontraram uma peça de bacon com larvas dentro do freezer do mercado. O ambiente armazenava outras porções de carne.

As carnes estavam sem informação de procedência e prazo de validade, conforme a polícia.

Além disso, produtos como iogurte e cerveja foram tirados de circulação por estarem com o prazo de validade vencido.

Os produtos apreendidos serão destruídos, segundo a polícia. O responsável foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.

Informações do g1