Mercado de Curitiba faz show em meio à pandemia

Depois de realizar um show de pagode no último final de semana, o Mercado Sal - centro gastronômico de Curitiba decide fechar as portas e promete rever os protocolos de segurança para a prevenção do coronavírus.

Na última terça-feira (9), os administradores do estabelecimento reconheceram que uma parte do público do evento não respeitou as regras e orientações do Ministério da Saúde para evitar a disseminação da covid-19.

Após a circulação de algumas imagens e vídeos que mostram várias pessoas aglomeradas e sem máscara de proteção, mesmo com o aumento dos casos de covid-19 em todo o país, a secretária municipal da saúde, Márcia Huçulak, questionou o motivo da população ainda não compreender que o país todo, sem exceções enfrenta o crescimento dos casos da covid-19, e afirmou que os donos do estabelecimento têm grande responsabilidade no ocorrido.

Confere abaixo o vídeo: