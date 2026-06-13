Mensagens à mãe salvam mulher e filha sequestradas pelo ex-marido no PR; veja

Uma mulher de 29 anos e sua filha, de apenas dois, foram resgatadas pela Polícia Civil após serem sequestradas pelo ex-marido da vítima e pai da criança em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O homem, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (10), quase 24 horas após cometer o crime. A localização das vítimas só foi possível depois que a mãe da mulher trocou mensagens e fez ligações para ela. Leia no fim da matéria as transcrições das mensagens.

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O sequestro teve início na terça-feira (9), quando o homem foi até a residência da ex-esposa e a forçou a entrar em seu veículo junto com a menina. De acordo com as investigações policiais, o casal estava separado há cerca de 40 dias e o suspeito não aceitava o término do relacionamento.

Mesmo sem ter presenciado a abordagem, a mãe da vítima percebeu uma mudança no padrão das mensagens de texto e passou a questionar a filha. Durante a comunicação, a vítima confirmou que estava sendo orientada pelo ex-marido a responder daquela maneira e implorou para que a polícia não fosse acionada, temendo represálias. Em gravações de áudio, a mulher reiterava que tentaria acalmar o ex-companheiro por conta própria e pedia repetidamente para que a mãe não tomasse nenhuma atitude, enquanto a familiar alertava sobre a gravidade das ameaças que a filha vinha sofrendo.

A tensão escalou quando o próprio sequestrador interveio em uma das ligações. Ele demonstrou nervosismo ao suspeitar que a ex-sogra já estivesse em contato com os agentes de segurança, chegando a acusá-la de estar conversando com ele de dentro de uma viatura. A mãe da vítima negou a acusação e se ofereceu para fazer uma chamada de vídeo para provar que estava sozinha, em uma tentativa de não descontrolar ainda mais o agressor.

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Apesar dos pedidos da filha, a denúncia formal foi feita ainda na terça-feira na Delegacia da Mulher. As diligências investigativas começaram de imediato e, na quarta-feira, os policiais conseguiram localizar as duas em um bairro diferente de onde residiam. Após o resgate seguro da mãe e da criança, a Polícia Civil autuou o homem pelos crimes de sequestro e ameaça qualificada, agravados pelo contexto de violência doméstica e familiar. O Ministério Público do Paraná já solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva.

Confira trechos das conversas

Mãe: Oi. Fale!

Vítima: Está tudo bem. Só não envolva a polícia só.

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M: Pois é, filha, mas ele está te ameaçando, como que você não quer que eu chame a polícia?

V: Não envolva, mãe. Porque vai ser pior, por favor.

M: Então tá bom.

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V: Por favor!

M: Tá bom. Tá.

V: Não faça nada. Eu vou conversar com ele, tá?

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Em um segundo momento, o ex-marido da vítima também fala com a mãe da mulher

Mão: Oi.

Vítima: Oi, mãe.

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M: Hã? Diga. O que?

V: Eu não sei explicar onde que é aqui.

M: Mas estão parado? Estão andando?

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V: Andando, mãe, andando. Só não envolva a polícia, tá bom?

Ex-marido: Ela tá dentro da viatura, ela acha que eu sou burro.

V: Ela não tá.

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M: Eu não, eu não tô. Você quer... Você quer que eu faça a chamada de vídeo e mostre onde que eu tô?

Ex: Seu carro tá na polícia, encostado, nela. Você sabe onde que você vai! Se um carro de polícia encostado do meu lado...

As informações são do G1.