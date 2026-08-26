Mensagem enviada por médica no domingo é pista crucial sobre morte de família em Curitiba (PR)

Uma mensagem de texto enviada por Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos, a uma amiga no fim da tarde de domingo (23) tornou-se o principal marco temporal para a Polícia Civil do Paraná tentar determinar quando a médica, o marido e o filho foram mortos no bairro Água Verde, em Curitiba. Os corpos de Claudia, de Marcos Furuyama, de 58 anos, e de Rafael Furuyama, de 23 anos, foram encontrados na tarde de terça-feira (25), após vizinhos relatarem a ausência da família por cerca de três dias.

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De acordo com o delegado Ivo Viana, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a mensagem foi o único elemento concreto obtido até o momento que comprova que Claudia estava viva naquele horário. A vítima enviou o recado para agradecer o recebimento de uma encomenda entregue na portaria por essa mesma amiga. A partir dessa informação, a equipe policial concentra esforços para checar se houve qualquer outro tipo de contato ou movimentação da família a partir da noite de domingo ou ao longo da segunda-feira (24).

Para reconstruir os últimos passos das vítimas, os investigadores vão analisar registros do controle de acesso e um amplo período de gravações das câmeras de segurança do condomínio localizado na Rua Guilherme Pugsley. A polícia iniciou a coleta de depoimentos formais de familiares, vizinhos e colegas de trabalho, visando cruzar os relatórios de comunicação com o resultado dos laudos periciais e indicar a hora estimada das mortes.

O cenário encontrado no interior do apartamento permanece sob investigação detalhada. Todas as vítimas apresentavam ferimentos causados por armas brancas, sendo recolhidos no local uma faca e um punhal que passarão por exames periciais. A polícia apura se ocorreu um duplo homicídio seguido de suicídio praticado pelo pai, mas não confirma o enredo e tampouco descarta integralmente a ação de uma terceira pessoa, embora essa última probabilidade seja considerada remota.

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Não havia marcas de arrombamento na porta, que estava trancada pelo lado de dentro, nem sinais de luta, desordem ou vestígios de sangue espalhados fora do ambiente em que os corpos foram achados. Em paralelo aos exames nas roupas e armas, a corporação averigua a vida financeira do casal, confirmando que o imóvel onde moravam foi levado a leilão por dívidas, embora ainda não haja comprovação de que o prejuízo econômico tenha relação direta com o crime.