Da Redação

Mensagem com novos valores de multas de trânsito é falsa

Circula no WhatsApp uma mensagem falsa sobre reajuste nos valores de multas de trânsito. Pelo texto, as infrações poderiam chegar a R$ 3.915,00. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), emitiu nota reforçando que a mensagem é falsa. Leia na íntegra:

continua após publicidade .

“A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que arquivo compartilhado com novas multas é uma fake news. As informações do trânsito devem sempre ser pesquisadas e conferidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentado pelo Governo Federal.”

Na verdade, a multa mais cara prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de R$ 293,47, de natureza gravíssima.

continua após publicidade .

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o novo CTB com algumas mudanças que entraram em vigor em abril deste ano, mas nenhuma delas se refere à alteração dos valores das multas. Dentre as principais mudanças estão a ampliação do prazo para a renovação da habilitação, o escalonamento dos limites de pontuação para a suspensão da CNH e a definição de prazo máximo para os órgãos de trânsito aplicarem a penalidade de multa.

Segundo o artigo 258 do CTB, as infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:

I – infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47;

continua após publicidade .

II – infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23;

III – infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16;

IV – infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38.

Com informações, Gmconline.