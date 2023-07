Menos de dois meses após reforma, piso do Moringão apresenta problemas

Menos de dois meses após a entrega da reforma do Ginásio de Esportes Darcy Cortês, o Moringão, a administração do local já identificou os primeiros problemas. De acordo com a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), a empresa responsável pela instalação do piso foi notificada.

Segundo o presidente da entidade, Marcelo Oguido, algumas partes do piso estufaram e deformaram. Outros defeitos foram observados nas placas de madeira que estão apresentando espaçamento, o que pode gerar risco para os atletas.

Os instaladores têm um prazo de 10 dias para responder a notificação.

A Prefeitura de Londrina informou as irregularidades foram identificadas pela própria FEL, que já notificou a empresa XLam do Brasil com Madeiras LTDA. A Fundação já acionou a garantia estabelecida pelo contrato.

As obras foram concluídas em meados de maio deste ano e custou mais de R$ 7 milhões aos cofres públicos. O Moringão precisou ficar fechado por 44 meses para a realização da reforma.

