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SEGURANÇA PÚBLICA

Menores usam arma falsa para roubar carro e amarrar vítima no Paraná

Suspeitos circularam com o veículo roubado durante a madrugada desta terça-feira (5) antes de serem interceptados pela Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 11:03:49 Editado em 05.05.2026, 11:03:42
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Menores usam arma falsa para roubar carro e amarrar vítima no Paraná
Autor Durante a ação, o motorista foi amarrado pelos jovens e abandonado na Rua Maracaí - Foto: Divulgação PMPR

Quatro menores de idade (uma menina de 12 anos e três adolescentes de 15) foram apreendidos na madrugada desta terça-feira (5) após roubarem um carro e amarrarem o motorista em Cascavel, na região oeste do Paraná. O grupo utilizou uma réplica de arma de fogo para render a vítima, restringir sua liberdade e assumir a direção do veículo.

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O crime teve início quando o proprietário de um Volkswagen Gol preto estava em uma distribuidora de bebidas, localizada na Rua Jacarezinho. Segundo o relato registrado pela Polícia Militar, os menores abordaram o motorista pedindo uma carona. Logo após entrarem no automóvel, eles anunciaram o assalto, ameaçando o condutor com o simulacro.

Durante a ação, o motorista foi amarrado pelos jovens e abandonado na Rua Maracaí. Após deixarem a vítima para trás, os infratores circularam com o carro roubado por aproximadamente duas horas pelas ruas da cidade. A polícia iniciou as buscas após receber denúncias de testemunhas que perceberam a movimentação suspeita e alertaram as forças de segurança.

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Equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar organizaram um cerco e conseguiram interceptar o veículo na Rua Visconde de Guarapuava, próximo ao cruzamento com a Rua Manaus. No momento da abordagem, o adolescente que conduzia o carro estava com a réplica de revólver calibre 38 na cintura. Um quinto indivíduo, que também teria participado da ação, conseguiu fugir antes da chegada dos policiais e não foi localizado. Os quatro menores detidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, e o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para acompanhar os desdobramentos legais da ocorrência.

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Cascavel Paraná conselho tutelar menores infratores POLICIA MILITAR roubo de carro Simulacro de arma
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