Menor que estava desaparecida é encontrada com homem de 46 anos no PR

Uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida há quase 1 ano foi encontrada morando com um homem de 46 anos, no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, ela desapareceu em janeiro em Curitiba, onde morava com a mãe e foi localizada em Rebouças, na região central do estado.

O homem foi preso em flagrante no dia 6 de novembro, por suspeita de estupro de vulnerável e no dia seguinte teve a prisão convertida em preventiva. Segundo Marinho, o homem continua na Cadeia Pública de Irati e foi indiciado por estupro de vulnerável e também subtração de incapaz. Agora, cabe ao Ministério Público denunciá-lo à Justiça.

Em reportagem publicada pelo G1, o delegado Gabriel Marinho, responsável pelo caso, disse que o Conselho Tutelar recebeu informações sobre o paradeiro da adolescente no dia 1º de novembro. No dia 6, a Delegacia de Rebouças foi comunicada sobre o caso e prendeu o homem.

No mesmo dia, foi verificado que havia um boletim de ocorrência de desaparecimento, protocolado no dia 28 de janeiro de 2023, em Curitiba.

Nele, constava a informação de que a mãe disse que, antes de desaparecer, a menina afirmou que ia fugir com o homem. Em contato com o Conselho Tutelar, a mãe informou que a menina possui diagnóstico de deficiência mental moderada e enviou o laudo médico ao órgão, informa Marinho.

