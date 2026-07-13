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ASSASSINATO

Menor é executado a tiros dentro da casa da namorada em Sarandi

Os suspeitos, dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta, fugiram e ainda não foram localizados

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 19:06:23 Editado em 13.07.2026, 19:23:18
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Menor é executado a tiros dentro da casa da namorada em Sarandi
Autor A vítima, Gabriel Henrique de Resende Rodrigues, foi atingida por três disparos - Foto: Grupo Angelus/PCPR

Um adolescente de 17 anos foi assassinado na madrugada desta segunda-feira (13) dentro da casa da namorada, em Sarandi (PR), no Norte do Paraná. A vítima, Gabriel Henrique de Resende Rodrigues, foi atingida por três disparos. Os suspeitos, dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta, fugiram e ainda não foram localizados.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens chegam de moto e param em frente à residência. Um deles desce da garupa, entra na casa e efetua os disparos contra Gabriel. Segundo a namorada, de 15 anos, os dois estavam em uma festa e depois foram para a casa dela. O suspeito, que usava capacete e roupa escura, entrou no imóvel chamando pelo nome do adolescente. A casa estava destrancada.

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A vítima tentou se esconder atrás de uma porta, mas foi atingida. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) atenderam a ocorrência. O delegado José Pacheco, da Polícia Civil, afirmou que testemunhas foram ouvidas e nenhuma hipótese de motivação é descartada até o momento. Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, telefone 181.

O velório de Gabriel acontece nesta segunda-feira (13), a partir das 20h, na Capela Prever de Sarandi. O sepultamento está previsto para a meia-noite desta terça-feira (14) no Cemitério Municipal da cidade.

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