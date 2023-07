Menor é apreendido com quase 1 tonelada de maconha e 3 pistolas no PR

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um adolescente na manhã desta quarta-feira (12) com quase uma tonelada de maconha e três pistolas, em Balsa Nova, no Paraná. O menor foi apreendido durante uma abordagem na BR-277.

De acordo com a corporação, por volta das 9 horas, os policiais avistaram o jovem dirigindo um carro e realizando uma manobra de ultrapassagem em local proibido. Quando abordaram o suspeito, perceberam que ele estava destruindo o celular, batendo o aparelho contra o painel do veículo.

Durante vistoria, os PRFs encontraram 432 tabletes de maconha (401,3 quilos) e 49 sacos de skunk (36,25 quilos), uma versão mais potente da droga. Além da droga, foram encontradas três pistolas 9 mm e seis carregadores de pistola.

No momento da identificação, os policiais descobriram que se tratava de um adolescente de 16 anos, morador de Foz do Iguaçu. Ele contou que pegou o carro já carregado em Foz e entregaria em Curitiba, capital do Estado.

O menor foi apreendido e apresentado, com a droga e as pistolas, na polícia judiciária, para o registro dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

