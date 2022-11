Menor de idade confessa ter matado jovem em Maringá

Da Redação

Sara de Jesus Chagas foi morta no último sábado (19)

Um rapaz, menor de idade, se apresentou na sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Maringá, na tarde de segunda-feira (21), confessando ser o autor do homicídio da jovem Sara de Jesus Chagas, no último sábado (19).

Na delegacia, o jovem de 17 anos de idade apresentou a arma usada na ação criminosa, um revólver calibre 38. Em depoimento ao delegado responsável pela DHPP, Diego de Almeida, o adolescente afirmou que a motivação para o assassinado de Sara seria um dívida referente ao tráfico de drogas.

O menor de idade foi ouvido e liberado, já que o período de flagrante havia passado. Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem. A Polícia Civil acredita que o jovem não agiu sozinho.

O CRIME

Sara, que tinha 19 anos, foi morta a tiros na noite do último sábado, 19. A jovem retornava com a mãe da rodoviária, quando foram abordadas por um rapaz, nas proximidades da garagem do Transporte Público Cidade Canção (TCCC). Armado com um revólver, o assassino desferiu socos e pontapés contra a moça.

A vítima tentou correr para o cruzamento da Rua Arapongas, com a Rua Apucarana, mas foi perseguida e executada com quatro tiros. O crime foi presenciado pela mãe. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a encaminhou em estado grave para o Hospital Santa Casa, mas acabou morrendo no centro cirúrgico.

De acordo com informações da Polícia Militar no dia 25 de outubro, em uma tabacaria na Vila Operária, ela havia sido abordada por cinco homens que tentaram matá-la.

Com informações, GMC Online

