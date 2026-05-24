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VIOLÊNCIA

Menor de 15 anos mata o próprio pai a facadas no Paraná

Os profissionais do Siate chegaram ao local rapidamente, mas apenas puderam constatar o óbito ainda na residên

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 18:32:27 Editado em 24.05.2026, 18:32:21
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Menor de 15 anos mata o próprio pai a facadas no Paraná
Autor O adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) no local - Foto: Reprodução/Catve

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite deste sábado (23) suspeito de matar o próprio pai com arma branca em uma residência na Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro Santa Felicidade, em Cascavel (PR).

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A vítima foi identificada como Esnemar Gura da Silva, de 33 anos. Os profissionais do Siate chegaram ao local rapidamente, mas apenas puderam constatar o óbito ainda na residência. O adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) no local.

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A área foi isolada para o trabalho das equipes de investigação e da Polícia Científica do Paraná, acionada para realizar os levantamentos periciais. As circunstâncias do homicídio seguem sob investigação. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a motivação do crime.

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