Menor atinge rapaz com tiro de espingarda no peito

Polícia Civil de Sarandi já instaurou inquérito para apurar o caso

Um homem de 22 anos ficou gravemente ferido na noite desta sexta-feira (29), ao ser atingido no peito por um tiro de espingarda. Um menor, suspeito de ser o autor do disparo, foi apreendido pela Polícia.,

O caso aconteceu no Jardim Esplanada, em Sarandi, na frente de um bar. O homem ficou gravemente ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou ao Hospital Metropolitano.

A vítima estaria no bar, quando um grupo de rapazes teria se aproximado do local. Segundo relatos de testemunhas, um dos rapazes do grupo apontou a espingarda para a vítima e teria feito dois disparos.

Conforme o boletim, testemunhas relataram que a vítima ainda teria tentado fugir do atirador, mas caiu na Avenida Bela Vista. Ele teria ferimentos no tórax e em um dos braços.

Segundo a Polícia informou, a vítima, de 22 anos, já tem passagens anteriores. O rapaz teria sido preso acusado por uma tentativa de homicídio de um homem e também foi acusado de tortura, por uma mulher, que teve a cabeça raspada por ele.

A Polícia Civil, que já instaurou inquérito para apurar o caso, já identificou o adolescente suspeito pelos disparos. O menor foi apreendido logo depois da tentativa de homicídio e, segundo consta, já havia também uma ordem judicial para a internação dele.