Menino vítima de acidente doméstico morre e família questiona alta

A família do menino Thiago Santos da Silva Souza, que morreu aos 9 anos após ser vítima de um acidente doméstico, questiona o atendimento prestado ao menino no Hospital Evangélico Mackenzie (HUEM), em Curitiba. Morador de Colombo, na Região Metropolitana, Thiago foi atendido no pronto-socorro após ter o corpo atingido por água fervente, no dia 22 de dezembro. Liberado no mesmo dia, porém, o menino viu o quadro se agravar no dia 25.



O caso foi relatado pela Banda B, no último dia 2 de janeiro. Na ocasião, a Polícia Civil informou que os investigadores aguardavam o depoimento da família, para entender os motivos do acidente doméstico. Thiago morava com a família, no bairro Monza.

De acordo com o tio de Thiago, Maikon Santos da Silva, a família não consegue encontrar uma justificativa que explique a alta do hospital. “Meu sobrinho voltou para casa no dia 22, todo enfaixado e, no dia 25, teve essa piora. No hospital, ele foi finalmente internado, ok. Mas, o que nos chama a atenção também é que, no dia 26, ele estava melhor da queimadura, mas chorava muito de dor na perna. A mãe dele pediu socorro, mas informaram que só poderiam constatar eventual trombose na semana seguinte por falta de profissionais”, afirma.

