Menino que morreu sufocado por carga de grãos é sepultado neste sábado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Familiares e amigos do pequeno Felipe Nazari, de 6 anos de idade, se despedem pela última vez neste sábado (5). O menino morreu sufocado nesta sexta-feira (4), após ter sido soterrado por uma carga de grãos na cidade de Ivatuba, Região Metropolitana de Maringá.

continua após publicidade

O velório da criança deve começar a partir das 14 horas, na Capela Mortuária do município. O sepultamento está previsto para acontecer ainda neste sábado, às 17h30, no Cemitério Municipal de Ivatuba.

- O ACIDENTE: Criança de 6 anos morre sufocada com carga de grãos no Noroeste do PR

continua após publicidade

Felipe era filho único e havia completado seis anos no mês de julho. A morte do pequeno causa grande comoção. Nas redes sociais, familiares e amigos expressam sua dor e condolências à família.

"Só nos resta clamar a misericórdia divina para dar forças para sua família", disse uma internauta nas redes sociais da mãe da criança. "Nossa Ivatuba está de luto", escreveu outro nos comentários. "Foi puro amor", comentou outra amiga sobre o menino.

Siga o TNOnline no Google News