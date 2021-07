Menino Nicolas é enterrado em Maringá sob forte comoção

Da Redação

Nicolas Pacagnan Fernandes, 8 anos, foi enterrado na manhã desta quarta-feira (28), sob muita comoção no Cemitério Municipal de Maringá. Em uma cerimônia reservada, a mãe e os avós se despediram, por volta das 10h30, do menino, que morreu na tragédia do Rio Ivaí, em São João do Ivaí. Nicolas faria 9 anos nesta quinta-feira, (29).

O corpo de Nicolas foi encontrado boiando no Rio Ivaí na tarde dessa terça-feira (27), a 15 Km de distância de onde o barco virou, depois de dez dias de buscas.

O pai de Nicolas, Adalberto Fernandes, 42 anos, e a irmã do menino, Sophia, 4 anos, também morreram na tragédia e foram sepultados na última quinta-feira (22), no Cemitério Municipal de Maringá. A esposa de Adalberto e mãe das crianças, Jennifer, não estava no barco.