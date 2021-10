Da Redação

Menino morre enforcado enquanto brincava em balanço no PR

Um menino, de 9 anos, morreu enforcado enquanto brincava em um balanço no domingo (17), em Cianorte, no noroeste do Paraná Uma equipe policial foi acionada e ao chegar no local, encontrou a criança deitada na grama e a família desesperada.

Conforme informações de testemunhas, os profissionais fizeram massagem cardiorrespiratória. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate chegaram ao local, continuando assim o procedimento de reanimação. Na sequência, o menino foi encaminhado para o Hospital São Paulo, foi entubado, porém, não resistiu às complicações geradas pelo acidente.

Os familiares contaram para os policiais, que a criança estaria brincando no balanço que fica em um pé de Jabuticaba. A mãe estava descansando no quarto da casa, e o padrasto havia saído por um breve momento, ao retornar encontrou a criança com a corda enrolada no pescoço.

Conforme a família e alguns vizinhos, a criança sempre brincava com a corda, que era usada como balanço, onde havia um laço embaixo para colocar o pé para ficar balançando. O corpo do menino foi levado para O IML, Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

