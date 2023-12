Menino morre em hospital após acidente no PR; pai faleceu um dia antes

Pai e filho morreram em um acidente com caminhão na BR-277, em um trecho entre Prudentópolis e Guarapuava, região Central do Paraná. O veículo tombou por volta das 05h00 desta quarta-feira (20).

O caminhão era usado para o transporte de óleo vegetal, mas estava vazio no momento do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista, identificado como Gede Silva de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Já o filho dele teria sido ejetado do veículo e chegou a ser socorrido, mas não resistiu às graves lesões e morreu pouco tempo depois, na Santa Casa de Prudentópolis. A criança foi identificada como Joaquim Gael de 8 anos de idade.

Ainda de acordo com a PRF, logo atrás do veículo que tombou vinha outro filho do motorista, que também é caminhoneiro. Ele chegou minutos após o acidente e disse que a família viajava para Clevelândia, no Sudoeste do Paraná.

A Polícia Científica fez a perícia no local do acidente e deve apontar as causas do tombamento do caminhão. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O trânsito na região funcionou no sistema pare-siga no trecho da BR-277 onde aconteceu o acidente e as pistas só foram liberadas no início da tarde de quarta-feira.

