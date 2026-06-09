Menino do PR que comoveu as redes sociais recebe camisa autografada por Neymar
Cena de criança com caneta na mão no Estádio Couto Pereira gerou grande repercussão e terminou com final feliz neste domingo (07)
TNOnline TV
O menino Henrique, de 5 anos, morador de Curitiba (PR), recebeu neste domingo (07) uma camisa oficial autografada pelo atacante Neymar. O presente foi enviado pelos Correios após o jogador prometer reparar uma cena que viralizou nas redes sociais, na qual o garoto tentava, sem sucesso, conseguir o autógrafo do ídolo antes de uma partida entre Santos e Coritiba, válida pela Copa do Brasil, no Estádio Couto Pereira.
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O momento em que a encomenda chegou foi registrado e compartilhado nas redes sociais por Yannih Tsushima, mãe do menino. No vídeo, Henrique aparece emocionado ao abrir o pacote com o uniforme assinado, concretizando a promessa feita pelo atleta na internet.
Na publicação, a mãe agradeceu publicamente o gesto de Neymar, destacando o carinho e o cuidado do jogador com as crianças, além de agradecer aos torcedores, amigos e familiares que se mobilizaram na web para fazer o caso chegar até o craque.
A história que comoveu a internet começou ainda durante a execução do Hino Nacional, quando Henrique entrou em campo de mãos dadas com o camisa 10 santista carregando uma caneta. Concentrado no protocolo da partida, o jogador não percebeu o pedido do garoto na ocasião.
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Após a grande repercussão das imagens, o próprio Neymar comentou no vídeo pedindo desculpas ao menino e garantindo que enviaria a assinatura, o que motivou a grande corrente virtual até a entrega do presente neste final de semana.