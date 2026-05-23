Menino de 9 anos visita posto policial após escrever carta de agradecimento aos agentes

Um menino de nove anos realizou o sonho de conhecer as instalações da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná, em Palotina, neste sábado (23). A visita de Anthony ocorreu após o garoto entregar uma carta, escrita de próprio punho, para agradecer o trabalho, a dedicação e a coragem dos agentes que atuam nas rodovias paranaenses. As informações são da Banda B.

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Na mensagem que motivou o convite, o fã mirim reconheceu as dificuldades da profissão e destacou que a categoria policial nem sempre recebe o reconhecimento que merece da sociedade. Em um dos trechos, Anthony agradeceu o esforço diário dos agentes em proteger a população e afirmou saber que a rotina exige força e responsabilidade, deixando registrado seu profundo respeito pela corporação.

Emocionados com a homenagem inesperada, os policiais decidiram retribuir o carinho e convidaram o menino para passar o dia na unidade. Durante a visita, Anthony pôde conhecer o posto de perto, entrar na viatura policial e conversar com a equipe que estava de serviço. O encontro reforçou ainda mais a paixão do garoto, que compartilhou com os agentes o sonho de, no futuro, vestir a farda da Polícia Militar e integrar o Batalhão de Polícia Rodoviária.