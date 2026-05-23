Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
RECONHECIMENTO

Menino de 9 anos visita posto policial após escrever carta de agradecimento aos agentes

Anthony escreveu de próprio punho sobre a coragem dos policiais nas rodovias

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 20:18:25 Editado em 23.05.2026, 20:18:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Menino de 9 anos visita posto policial após escrever carta de agradecimento aos agentes
Autor Menino foi convidado para conhecer posto da policial - Foto: BPRv/Divulgação

Um menino de nove anos realizou o sonho de conhecer as instalações da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná, em Palotina, neste sábado (23). A visita de Anthony ocorreu após o garoto entregar uma carta, escrita de próprio punho, para agradecer o trabalho, a dedicação e a coragem dos agentes que atuam nas rodovias paranaenses. As informações são da Banda B.

-LEIA MAIS: Caixa eleva para R$ 320 milhões estimativa de prêmio da Mega 30 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na mensagem que motivou o convite, o fã mirim reconheceu as dificuldades da profissão e destacou que a categoria policial nem sempre recebe o reconhecimento que merece da sociedade. Em um dos trechos, Anthony agradeceu o esforço diário dos agentes em proteger a população e afirmou saber que a rotina exige força e responsabilidade, deixando registrado seu profundo respeito pela corporação.

Emocionados com a homenagem inesperada, os policiais decidiram retribuir o carinho e convidaram o menino para passar o dia na unidade. Durante a visita, Anthony pôde conhecer o posto de perto, entrar na viatura policial e conversar com a equipe que estava de serviço. O encontro reforçou ainda mais a paixão do garoto, que compartilhou com os agentes o sonho de, no futuro, vestir a farda da Polícia Militar e integrar o Batalhão de Polícia Rodoviária.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Palotina Polícia Rodoviária do Paraná RECONHECIMENTO Sonho
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV