Menino de 9 anos vai parar na UTI após ser baleado na cabeça pelo tio no Paraná
Suspeito afirmou à polícia que o tiro foi um acidente; arma do crime sumiu do local após a ocorrência registrada
Um menino de 9 anos está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Ponta Grossa após ser baleado na cabeça pelo próprio tio. O crime ocorreu na tarde do último sábado (19), enquanto a vítima jogava videogame em uma residência no bairro Boqueirão, em Guarapuava, na região Central do Paraná. O suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar logo após a ocorrência.
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Em depoimento aos policiais, o jovem alegou que o tiro ocorreu de forma acidental no momento em que ele brincava com o armamento, que admitiu estar em situação irregular. Apesar da justificativa, a Polícia Civil autuou o rapaz por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O socorro à vítima foi realizado de forma imediata pelo pai da criança, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o encaminhamento inicial ao Hospital São Vicente, antes da transferência em estado crítico para a UTI em Ponta Grossa.
Um dos principais focos da investigação no momento é localizar a arma do crime, que desapareceu antes da chegada da viatura policial. Segundo a versão do atirador, após o disparo, o revólver caiu no chão e um dos amigos que estava na casa pegou o objeto e fugiu. O suspeito chegou a apontar um nome para os policiais, mas depois mudou o relato e acusou uma segunda pessoa. Durante a revista pessoal, a equipe encontrou apenas uma cápsula de munição calibre .32 com o tio da vítima.
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Além do rapaz detido, uma adolescente de 16 anos que também estava no local dos fatos foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos após apresentar contradições em seu relato inicial. A Polícia Civil informou que as diligências continuam com o objetivo de apreender o armamento e identificar eventuais terceiros que tenham auxiliado na ocultação da arma ou na fuga do local. O suspeito preso permanece à disposição da Justiça.