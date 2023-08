Menino de 9 anos morre durante cavalgada com o pai no Paraná

Uma criança de 9 anos morreu no final da tarde de quarta-feira (2), em Bela Vista da Caroba, no sudoeste do Paraná. De acordo com as informações, o pai estava andando a cavalo com o filho, quando ele teve um mal súbito.

Imediatamente, o homem encaminhou o filho desacordado ao Pronto Atendimento Municipal, onde foi constatado a morte do menino.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão para exame de necropsia.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Bela Vista da Caroba emitiu nota de pesar.



“É com grande pesar que comunicamos o falecimento do menor Murilo Marcelo Langner, aluno da Escola Municipal Bom Jesus, ocorrido hoje – 02/08/2023.

Nascido em 28/07/2014,Filho de Sidnei Marcelo Langner e Ana Maria de Barros. Aluno do 3⁰ ano do Ensino Fundamental pertencente à Rede Municipal de Ensino.

Menino carinhoso, educado e dedicado. Deixará muitas lembranças como aluno desta Escola.

Registramos nossa solidariedade e condolências aos familiares e amigos por esta irreparável perda, e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé.

Nosso eterno sentimento.

Toda a Rede Educacional se encontra em luto por esta perda.”

