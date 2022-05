Menino de 9 anos morre baleado pelo irmão mais velho

Da Redação

O atendimento inicial do garoto foi no Hospital Municipal de Araucária, mas o paciente precisou ser transferido para o Evangélico, de Curitiba

Morreu no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, o menino de 9 anos que foi atingido por um tiro disparado pelo irmão mais velho, um adolescente de 14 anos. O caso aconteceu em Araucária, neste sábado (07).

continua após publicidade .

O adolescente informou que teria encontrada a arma num terreno baldio. Ele levou a arma para casa e, brincando com o irmão mais novo, fez o disparo, que acertou a cabeça do menino. Ele mesmo teria buscado ajuda de um vizinho para levar o garoto para o hospital municipal de Araucária. O menino precisou ser transferido com urgência para o Evangélico, mas não resistiu e morreu, horas depois.

continua após publicidade .

O adolescente foi levado pela Guarda Municipal para a delegacia de Araucária, junto com a sua mãe, para prestar depoimento sobre o caso. O enterro da criança aconteceu neste domingo (08), no Cemitério Jardim Independência, de Araucária.

Com informações do RicMais