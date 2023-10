Menino de 9 anos é estuprado por homem que o convidou para nadar

Um menino de 9 anos foi abusado sexualmente no Bairro Santa Cruz, em Cascavel (PR), nesta sexta-feira (20). O incidente ocorreu no Ecopark Oeste, onde a criança estava brincando em uma quadra do parque.

De acordo com informações da CGN, o agressor se aproximou de bicicleta, atraiu a criança para uma área isolada e cometeu o ato. Após o ocorrido, o menino conseguiu pedir ajuda em um condomínio residencial próximo ao local onde foi abusado e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

Em coletiva de imprensa no 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), a polícia informou que já travalha na captura do bandido.

Ainda apurando os detalhes do crime, a polícia também revelou que as câmeras de segurança do Ecopark Oeste não estavam operacionais no momento do crime. A PM detalhou que o agressor tentou afogar a criança após o ataque, mas a vítima conseguiu escapar e buscar ajuda.

