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Menino de 8 anos morre após sofrer mal súbito enquanto brincava com a mãe em Londrina

Vítima tinha histórico de cardiopatia e entrou em parada cardiorrespiratória; socorristas tentaram reanimação por 40 minutos no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menino de 8 anos morre após sofrer mal súbito enquanto brincava com a mãe em Londrina
Autor Foto: Tarobá

Um menino de oito anos morreu na noite desta quarta-feira (12) após sofrer um mal súbito enquanto brincava de bola com a mãe, no bairro Vila Nova, em Londrina. A criança, que de acordo com relatos possuía histórico de cardiopatia, desmaiou repentinamente durante a atividade e entrou em parada cardiorrespiratória.

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O acionamento inicial ao Corpo de Bombeiros foi registrado no sistema como uma solicitação de socorro para queda de mesmo nível. No entanto, ao chegarem ao endereço, os socorristas e a equipe médica constataram que a queda foi consequência da perda de consciência do menino, o que exigiu uma intervenção imediata de alta complexidade.

Para tentar reverter o quadro clínico, os médicos e socorristas realizaram manobras intensivas de reanimação cardiopulmonar (RCP) ininterruptamente por cerca de 40 minutos. Apesar de todos os esforços e da aplicação dos protocolos de emergência por parte das equipes de socorro, a criança não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local da ocorrência.

Com informações: Tarobá News

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