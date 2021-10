Menino de 8 anos morre afogado no Dia das Crianças no PR

Da Redação

Paulo Júnior Alvarenga Vieira, de 8 anos

O menino, Paulo Júnior Alvarenga Vieira, de 8 anos, morreu no Dia das Crianças, após se afogar em uma represa no município de Fênix no Paraná. Ele chegou a ser retirado da água por familiares, mas chegou ao hospital sem vida.

A represa onde a criança se afogou fica ao lado de um pasto, no quadro urbano da cidade, próximo a Apae e a casa da vítima.

Conforme informações da Coluna do Rato, o menino havia saído de casa para brincar com um grupo de crianças no pasto. Depois de um tempo, os amigos que estavam juntos, correram para chamar o tio e o pai, que moram próximos, dizendo que ele tinha se afogado.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi avisada do ocorrido e deslocou até o Hospital para colher informações sobre o caso.

O Corpo da criança foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para a autopsia e posteriormente liberado ao familiares para velório e funeral

A Polícia Civil de Engenheiro Beltrão, responsável pela área, abriu inquérito para investigar o caso.

* Com informações Coluna do Rato