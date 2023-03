Menino de 8 anos fica ferido após colidir bicicleta contra carro no PR

Da Redação

Acidente foi registrado no Conjunto Aquiles Stenguel, na região norte de Londrina

Na tarde desta sexta-feira (3), um menino de 8 anos ficou ferido depois de bater uma bicicleta contra um carro. O acidente foi registrado no Conjunto Aquiles Stenguel, na região norte de Londrina.

Segundo a Polícia Militar, a criança estava sozinha e descia a rua em alta velocidade quando bateu no veículo. A vítima chegou a ficar inconsciente após a colisão.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros encaminharam a criança ao Hospital Infantil com uma lesão no rosto, mas passa bem.

Após a colisão, populares se desesperam achando que o garoto estaria em estado grave. A situação mobilizou várias equipes da polícia e dos socorristas.

Os responsáveis pela criança foram orientados pela polícia.

Com informações do Tem Londrina

