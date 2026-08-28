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TRISTEZA

Menino de 7 anos morre após carro da família bater contra árvore no Paraná

Guilherme Trindade viajava com o pai e o irmão de 4 anos; família retornava para casa e o motorista perdeu o controle da direção

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menino de 7 anos morre após carro da família bater contra árvore no Paraná
Autor O acidente ocorreu na PR-493 - Foto: PRE

Um menino de sete anos, identificado como Guilherme Trindade, morreu após o carro em que viajava com a família sair da pista e bater contra uma árvore na PR-493, em Verê, na região Sudoeste do Paraná. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira e, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava na altura do quilômetro 46 quando o motorista perdeu o controle da direção. Guilherme não resistiu ao impacto e morreu no local. O pai da criança e o irmão mais novo, de quatro anos, ficaram feridos e receberam atendimento imediato das equipes de socorro.

-LEIA MAIS: Família encontrada morta em apartamento no PR é sepultada nesta sexta-feira

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A família voltava para casa, no município de Itapejara d'Oeste, após visitar a avó das crianças em Quedas do Iguaçu. Até o momento, os nomes e o estado de saúde atualizado do pai e do irmão não foram divulgados pelas autoridades. Logo após a colisão, o resgate mobilizou profissionais do Corpo de Bombeiros, que atuaram em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Científica para prestar socorro e realizar a perícia no trecho da rodovia.

O velório de Guilherme foi agendado para esta sexta-feira, na cidade de Quedas do Iguaçu. A dinâmica exata da colisão e as circunstâncias que levaram o motorista a sair da pista estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que utilizará os levantamentos feitos no local para concluir o inquérito sobre o caso.

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