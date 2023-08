Menino de 7 anos morre após brincar com calcário em fazenda do PR

Um menino, de apenas sete anos de idade, morreu na manhã desta quinta-feira (3) após brincar com uma carga de calcário que seria usada na fazenda da família. O incidente aconteceu na localidade rural São Manoel, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná.

A vítima foi identificada como Arthur Emanuel Bitencourt. De acordo com familiares, o menino ficou sufocado após inalar o pó. O pai estava perto do filho no momento do acontecimento, prestou os primeiros socorros e tentou levar o pequeno de carro até o hospital, mas ele morreu no caminho.

Segundo a reportagem do g1, a família da criança afirmou que não tinha conhecimento do perigo do manuseio incorreto do calcário. Conforme eles, tanto o menino quanto outras crianças da família tinham brincado com o material em outros momentos.

A Polícia Científica fez perícia no local. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai ouvir testemunhas para a investigação inicial. A causa da morte não foi especificada.

Arthur Emanuel está sendo velado nesta sexta-feira (4), na Capela Mortuária São Francisco, em Ponta Grossa. O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Taquari dos Polacos, na mesma cidade.

