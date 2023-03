Menino de 5 anos morre no hospital após acidente na BR-369

Da Redação

O acidente foi na rodovia BR-369, em Piquirivaí, próximo a Campo Mourão

Miguel Sorprezo, de apenas 5 anos, não resistiu aos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito, no último domingo (19), e morreu no hospital Metropolitano de Sarandi, na manhã desta quinta-feira (23). O acidente foi na rodovia BR-369, em Piquirivaí, próximo a Campo Mourão.

O empresário e morador de Cianorte, no noroeste, André Luiz Gasparoto Sorprezo, 38 anos, era quem conduzia o carro que teria derrapado na pista molhada e batido de frente com um caminhão, conforme informações colhidas pela polícia. Chovia no momento da batida. André morreu no local.

Além do pequeno, a irmã dele também estava no carro. Ela foi socorrida com ferimentos moderados, sem gravidade. Outro passageiro, amigo da família, também teve ferimentos leves.

André estava voltando de campeonato de beach tênis, em Foz do Iguaçu, quando o acidente aconteceu.

O corpo do empresário foi sepultado em Cianorte, onde também aconteceu o velório do pequeno Miguel.

Com informações do GMC Online.

