Menino de 4 anos morre após ser atingido por pneu de caminhão no PR

Um menino de 4 anos morreu em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, após o pneu de um caminhão cair sobre ele. O caso foi registrado no final da tarde de segunda-feira (28). A criança brincava na propriedade da família quando ocorreu a tragédia.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Carro 'voa' e atinge muro de condomínio em Ponta Grossa

O menino foi identificado como Nicollas Martins do Nascimento Silva. Ele foi ainda levado para o hospital, mas não resistiu.

continua após publicidade

O acidente ocorreu na localidade rural de Sertão, que fica a cerca de 20 km do centro da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando com o pneu do caminhão do avô. O pneu estava solto e caiu em cima dele.

O garotou sofreu fraturas no crânio e lesões no peito. A criança era natural de Ponta Grossa, mas residia em Piraí do Sul.

A criança será velada a partir das 16 horas desta terça-feira (29) na Capela Mortuária Municipal do Jardim Primavera, em Jaguariaíva, e o sepultamento está marcado para às 9h de quarta-feira (30), no Cemitério Municipal de Carambeí.

Siga o TNOnline no Google News