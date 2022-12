Menino de 4 anos morre após casa pegar fogo no Paraná

Da Redação

Um menino, de 4 anos, morreu após a casa da família pegar fogo em Manoel Ribas, na região central do Paraná, na noite desta quarta-feira (14). Agentes da Defesa Civil foram chamados por volta das 20h30 para combater as chamas no Bairro Santa Rita. Uma mulher e outras cinco crianças também estavam no imóvel.



Conforme o agente da Defesa Civil, Júlio Boaski, quando a equipe chegou o fogo já tinha tomado toda a casa e o menino estava no quarto dele. "Chegamos no local e o fogo já tinha tomado conta de toda a casa, a criança estava no quarto. No total, na casa haviam 6 crianças e a mãe delas, que estava em outro quarto. Ela e cinco crianças conseguiram sair. As crianças com idades entre 7 a 10 anos, saíram ilesas e foram amparadas pelo conselho tutelar. A mãe também não ficou ferida", disse.

Ainda de acordo com o agente, o combate às chamas durou aproximadamente três horas. A morte de Alessandro Ribeiro de Assis causou grande comoção na cidade e entre os socorristas.

"Chegamos por volta das 20:30 e saímos às 23:40. Populares nos ajudaram no local com mangueiras. Atuo há 5 anos na Defesa Civil, já pegamos de tudo, mas quando é criança é muito difícil, porque sou pai. Já consegui salvar duas crianças afogadas com leite materno, mas essa do incêndio nada podemos fazer, pois o fogo se alastrou muito rápido, a casa era de laje, o que dificultou muito mais" - Júlio Boaski, agente da Defesa Civil

A Polícia Civil foi até o imóvel e investiga o caso.

Por, Sílvia Vilarinho - TNOnline

