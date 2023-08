Menino de 3 anos se afoga em piscina e é salvo pelos pais no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um menino, de apenas 3 anos de idade, caiu e se afogou em uma piscina de um condomínio de luxo em Curitiba, capital do Paraná, e foi salva pelos pais, que são médicos. O caso aconteceu na tarde deste domingo (20), no bairro Santa Felicidade.

De acordo com relato de testemunhas, a criança teria se afogado e foi retirada da água pela família. O próprio pai do menino conseguiu reanimá-lo e, na sequência, uma equipe do Siate foi acionada.

Segundo o registro da ocorrência no Corpo de Bombeiros, a criança foi encaminhada a um hospital da cidade em estado grave. Devido a situação, um helicóptero de socorro foi acionado para o local.

Até o momento desta publicação, não há detalhes sobre como o menino caiu na água. As informações são do portal RicMais.



