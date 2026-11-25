Tragédia envolveu uma carreta Volvo FH e um Volkswagen Polo, que era ocupado por duas mulheres e duas crianças

Um menino de 3 anos morreu após um acidente entre um carro e um caminhão na PR-280, no trevo de acesso a Vitorino (PR), na tarde desta terça-feira (24). Após o resgate, a criança foi encaminhada para atendimento emergencial no Centro de Saúde Municipal de Vitorino, mas não resistiu e morreu no local.

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Duas mulheres e uma mais uma criança também ficaram feridas. Todas estavam no carro, um Volkswagen Polo, que colidiu com uma carreta modelo Volvo FH. Elas foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após os primeiros atendimentos, os quatro ocupantes foram encaminhados a unidades de saúde para atendimento médico. O estado de saúde das vítimas que sobreviveram ao acidente não foi informado.

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O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.