Menino de 2 anos morre após contrair ameba 'comedora de cérebro'

Um menino, de apenas dois anos de idade, morreu nesta terça-feira (18) após contrair uma ameba "comedora de cérebro". De acordo com a família do menino, ele foi infectado enquanto nadava em Ash Springs, nos Estados Unidos.

O nome científico da ameba é 'Naegleria fowleri'. A infecção acontece quando a pessoa nada em água doce morna contaminada. As amebas penetram no cérebro por meio do nariz, causando uma infecção rara chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM).

O menino lutou contra a infecção durante sete dias, o período mais longo que alguém já sobreviveu após contrair a ameba. De acordo com registros, a média de expectativa de vida é de apenas três dias.

"Woodrow Turner Bundy voltou vitorioso para nosso pai no céu às 2h56. Ele é meu herói, e serei eternamente grata a Deus por me dar o melhor menino do mundo”, escreveu a mãe dele, Briana Bundy.





*Com informações RicMais.

