Menino de 12 anos vai a pé até pelotão da PM e denuncia padrasto

PM prendeu padrasto denunciado por agredir companheira

Um menino de 12 anos, denunciou o padrasto por violência doméstica, em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. Chama a atenção é que a criança caminhou sozinho até o pelotão da PM para buscar ajuda para a mãe que havia sido agredida pelo companheiro.

Com o relato das agressões, policiais foram até o endereço e encontraram a mulher de 41 anos com hematomas e sinais de violência. Ainda de acordo com a polícia, o homem, de 37, estava violento e aparentemente embriagado.

A vítima relatou que trabalha com o companheiro e que discutiram ainda no local. No caminho para casa, segundo ela, o homem ingeriu bebida alcoólica e fumou maconha. Chegando na residência, conforme a vítima, ele começou a quebrar os pertences e dar socos e chutes nela, na região da cabeça e do braço.

A mulher solicitou medidas protetivas, deferidas pela Justiça, de acordo com o delegado Thiago Andrade.

O homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (17). A prisão dele foi convertida em preventiva.

