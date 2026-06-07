Menino de 12 anos morre após ser atropelado por caminhão no Paraná
As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades
Um menino de 12 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no fim da tarde deste domingo (7), no Jardim Ipanema, em Cascavel, no oeste do Paraná.
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O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Serra da Borborema e Serra do Vento. Equipes do Siate e um médico do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento à vítima, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com as informações apuradas, o caminhão seguia pela Rua Serra da Borborema e realizava uma conversão para acessar a Rua Serra do Vento quando ocorreu o atropelamento. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
A morte do menino provocou forte comoção entre familiares, moradores da região e testemunhas que acompanharam o trabalho das equipes de resgate.
A área foi isolada para o atendimento da ocorrência e para os trabalhos da Polícia Científica, responsável pela perícia no local. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML).
Agentes da Guarda Civil Patrimonial permaneceram no local prestando apoio à ocorrência e acompanhando o motorista do caminhão. A Polícia Militar também foi acionada e realizou os procedimentos de praxe, incluindo a apuração das circunstâncias do atropelamento.
O caso será investigado pelas autoridades competentes.