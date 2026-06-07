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Menino de 12 anos morre após ser atropelado por caminhão no Paraná

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 18:08:04 Editado em 07.06.2026, 20:57:28
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Menino de 12 anos morre após ser atropelado por caminhão no Paraná
Autor Foto: Reprodução/CGN

Um menino de 12 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no fim da tarde deste domingo (7), no Jardim Ipanema, em Cascavel, no oeste do Paraná.

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O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Serra da Borborema e Serra do Vento. Equipes do Siate e um médico do Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento à vítima, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com as informações apuradas, o caminhão seguia pela Rua Serra da Borborema e realizava uma conversão para acessar a Rua Serra do Vento quando ocorreu o atropelamento. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

A morte do menino provocou forte comoção entre familiares, moradores da região e testemunhas que acompanharam o trabalho das equipes de resgate.

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A área foi isolada para o atendimento da ocorrência e para os trabalhos da Polícia Científica, responsável pela perícia no local. Após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML).

Agentes da Guarda Civil Patrimonial permaneceram no local prestando apoio à ocorrência e acompanhando o motorista do caminhão. A Polícia Militar também foi acionada e realizou os procedimentos de praxe, incluindo a apuração das circunstâncias do atropelamento.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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acidente de transito atropelamento Cascavel investigação policial morte de criança Segurança Viária
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