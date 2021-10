Da Redação

Menino de 12 anos morre após ser atropelado no PR

Madson Ryan, de 12 anos, morreu após ser atropelado por um caro, no final da tarde de quarta-feira (13). O acidente aconteceu na rua Wilson Dacheux Pereira, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. O motorista do veículo fugiu do local depois do atropelamento.

Segundo os socorristas, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, testemunhas prestaram os primeiros atendimentos à vítima. O menino chegou a ser intubado, mas não havia retomado os batimentos cardíacos espontêneos.

Madson foi levado para o Hospital do Trabalhador, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada de quinta-feira (14).

