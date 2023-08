Menino de 12 anos é resgatado após andar 25 km para fugir de tio no PR

Um menino, de 12 anos de idade, foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após caminhar por quase 25 quilômetros para fugir do próprio tio.

O adolescente foi encontrado por volta das 20h25 desta quinta-feira (10), após as autoridades terem recebido denúncias de motoristas que passavam pela rodovia. De acordo com relatos, o menino estava perambulando pelo acostamento da pista.

A criança foi localizada pelos PRFs cansado e com fome. Ele relatou para os policiais que foi ameaçado pelo tio, com quem mora em Tibagi. Com medo, ele decidiu fugir para morar com a avó, em Ponta Grossa. O adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar.

*Com informações RicMais.

