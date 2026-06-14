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TRAGÉDIA

Menino de 10 anos morre em acidente de trânsito na volta de velório do avô no PR

Família retornava de sepultamento quando o veículo atingiu dois cavalos na PRC-456, em trecho sem acostamento; mãe segue internada

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 16:57:53 Editado em 14.06.2026, 16:57:48
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Menino de 10 anos morre em acidente de trânsito na volta de velório do avô no PR
Autor André Felipe Dziecinny, de 10 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/Funerária São Roque

Um menino de 10 anos, identificado como André Felipe Dziecinny, morreu na noite de sábado (13) após o carro em que estava com os pais atropelar dois cavalos na PRC-456, em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. A tragédia ocorreu enquanto a família retornava da cidade de Guarapuava, onde havia acompanhado o velório do avô materno da criança.

-LEIA MAIS: Youtuber argentino e cantor dos EUA morrem em colisão entre helicópteros no Rio

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Os animais, que morreram no local da colisão, eram conduzidos por um homem de 33 anos na rodovia que, segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), não possui acostamento no trecho onde o acidente foi registrado.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, André chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada no hospital. A mãe do menino e o pedestre que guiava os cavalos sofreram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhados para internação no Hospital Regional de Ivaiporã, onde recebem cuidados médicos. Já o pai da criança, que dirigia o veículo no momento do impacto, sofreu apenas escoriações leves.

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