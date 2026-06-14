Menino de 10 anos morre em acidente de trânsito na volta de velório do avô no PR

Um menino de 10 anos, identificado como André Felipe Dziecinny, morreu na noite de sábado (13) após o carro em que estava com os pais atropelar dois cavalos na PRC-456, em Santa Maria do Oeste, na região central do Paraná. A tragédia ocorreu enquanto a família retornava da cidade de Guarapuava, onde havia acompanhado o velório do avô materno da criança.

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Os animais, que morreram no local da colisão, eram conduzidos por um homem de 33 anos na rodovia que, segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), não possui acostamento no trecho onde o acidente foi registrado.



De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, André chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada no hospital. A mãe do menino e o pedestre que guiava os cavalos sofreram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhados para internação no Hospital Regional de Ivaiporã, onde recebem cuidados médicos. Já o pai da criança, que dirigia o veículo no momento do impacto, sofreu apenas escoriações leves.