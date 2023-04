Menino de 10 anos morre atropelado após pegar 'rabeira' em ônibus

Da Redação

O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira (27)

Um atropelamento, registrado na noite dessa quinta-feira (27), terminou com a morte de uma criança, de apenas 10 anos, em Piraquara, município da Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, identificada como Amauri Antônio, morreu após um ônibus passar por cima de seu corpo.

De acordo com as informações do site de notícias Ric Mais, antes do acidente acontecer, o garoto estava em uma bicicleta e pegava "rabeira" no coletivo. Em um certo momento, o motorista do veículo realizou uma manobra para dar passagem a um carro.

Ao fazer isso, a criança, que se segurava na porta do ônibus, perdeu o equilíbrio, caiu e foi atropelada. Os rodados do coletivo passaram por cima do corpo de Amauri.

Devido à gravidade dos ferimentos, o menino morreu no local.

O condutor do ônibus não percebeu que havia acontecido uma tragédia e, por isso, só parou um quilômetro à frente. Quem o alertou sobre o atropelamento foram os passageiros, que, aos gritos, pediram para ele parar.

No momento em que ele parou o coletivo, passava uma viatura da Polícia Militar (PM). Os agentes estranharam a gritaria e foram averiguar o que estava acontecendo.

Assim que foram informados sobre o acidente, levaram o motorista para a Delegacia de Polícia Civil de Piraquara para ser ouvido.

Com informações do Ric Mais.

