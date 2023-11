Menino com deficiência visual morre carbonizado dentro de casa no PR

Um menino, de apenas 10 anos, com deficiência visual morreu carbonizado durante um incêndio que destruiu uma casa no distrito de São Lourenço, a cerca de 32 quilômetros de Cianorte, no noroeste do Paraná. A tragédia aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Segundo os socorristas, a criança estaria sozinha dentro da residência no momento do incêndio. Ele não conseguiu sair a tempo e foi encontrado morto próximo ao banheiro, depois que as chamas foram apagadas. A casa era de madeira e o fogo se espalhou rapidamente pelo imóvel.

As causas do incêndio ainda não foram descobertas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a RICtv, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionada para atender a mãe. A mulher precisou ser contida pois queria entrar no imóvel em chamas para ajudar o filho.

