Menino autista de 5 anos desaparece enquanto brincava no Paraná

Antony Rafael, de 5 anos, está desparecido deste a tarde de sábado (22), na zona rural de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. Ele sumiu enquanto brincava, segundo familiares. Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas para localizá-lo.

De acordo com moradores, o garoto autista foi visto pela última vez por volta das 15 horas, quando ele entrou em um milharal. O caso aconteceu na rua Quartorze Bis, no Jardim Progresso.

A Polícia Militar (PM), Defesa Civil, profissionais do Corpo de Bombeiros de Toledo, equipe GOST de Curitiba, com auxílio de 2 cães procuram a criança.

“A minha menina estava brincando com ele no carro e eu, lavando roupa nos fundos. Ela foi ao banheiro e deixou ele no carro. Quando voltou, ela perguntou: ‘Mãe, onde está o neném’. Eu já vim procurar e não achei mais”, disse a mãe do menino ao portal Assis Urgente.

