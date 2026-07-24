Menino autista de 11 anos salva bisavó acamada de 104 anos de incêndio no Paraná

Ao perceber a fumaça, o bisneto correu em busca de ajuda; uma vizinha retirou a idosa acamada antes que as chamas consumissem a residência de madeira

Um menino de 11 anos salvou a bisavó de 104 anos durante um incêndio que destruiu a casa da família no bairro São Braz, em Curitiba. Diagnosticado com autismo, ele percebeu o fogo enquanto brincava no quintal e correu até a rua para pedir ajuda. Uma vizinha retirou a idosa acamada do imóvel antes que o fogo tomasse conta de tudo.

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As câmeras de segurança da rua registraram a criança correndo em busca de socorro. Graças à sua ação rápida, a idosa, que tem dificuldades de locomoção, pôde ser salva. Além da bisavó e do menino, a mãe, a irmã e o cachorro da família também moravam na residência e saíram ilesos.

Apesar de ninguém ter se ferido, a casa de madeira foi completamente consumida pelas chamas e os moradores perderam tudo, incluindo móveis, roupas, alimentos e documentos. Entre os poucos objetos que sobreviveram aos escombros estava a Bíblia da idosa. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.