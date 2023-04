Menina que estava desaparecida é encontrada morta no litoral do PR

Da Redação

O corpo da menina foi encontrado nesta quinta-feira

Um caso chocante foi registrado nesta quinta-feira (27), em Guaraqueçaba, situado no litoral do Paraná. As autoridades encontraram o corpo de uma menina, de 11 anos, na área rural do município.

A Polícia Civil (PC), que busca esclarecer o caso, informou que a vítima, identificada como Kameron Odila Gouveia, estava desaparecida desde a tarde quarta-feira (26). A garota saiu de casa por volta das 14h para fazer um trabalho da escola, porém, não retornou mais. O fato causou preocupação nos pais, que acionaram as forças de segurança.

Infelizmente, os policiais encontraram a menina sem vida nesta quinta. Um inquérito foi instaurado pelas autoridades para apurar o que houve com Kameron, quem é o responsável pelo crime, como tudo aconteceu, entre outras questões que devem ser esclarecidas. Segundo a polícia, o padrasto da menina foi preso e é tido como suspeito.

ENTENDA

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela mãe, a menina chegou da escola às14h e disse que iria fazer um trabalho com sua amiga, e, logo após, retornaria para a casa. Ao anoitecer, por volta das 18h, a mãe resolveu visitar a amiga da filha, que mora nas proximidades da residência, e constatou que a menina não havia aparecido no local.

Com informações do Ric Mais e JB Litoral.



