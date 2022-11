Menina desaparece após fugir para encontrar homem que conheceu na web

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga a foto de uma criança, de 11 anos, desaparecida

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulga a foto de uma criança, de 11 anos, chamada Myrella Gimenes da Cruz, que está desaparecida desde terça-feira (15), no bairro Cachoeira, em Almirante Tamandaré, no Paraná.

continua após publicidade .

Na data do fato, a vítima fugiu de casa para encontrar um homem que conheceu pela internet. Após tomar conhecimento da situação, ele conduziu a menina até um carro de aplicativo para retornar à residência, e posteriormente, a criança foi vista andando na rua com outro homem, não identificado até o momento.

-LEIA MAIS: Mãe de jovem desaparecida acredita que filha foi jogada em rio no PR

continua após publicidade .

INFORMAÇÕES- A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem a localizar a vítima. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones (41) 3224-6822 ou (41) 3270-3350, diretamente à equipe de investigação.

Com informações, Bem Paraná

Siga o TNOnline no Google News