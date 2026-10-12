Menina de três anos morre atingida por trave durante festa de Dia das Crianças no PR

Estrutura caiu sobre o abdômen da vítima em um campo comunitário; Polícia Civil investiga o caso, que é o terceiro do tipo no estado apenas neste ano

Uma criança de três anos, morreu no último domingo (11) após ser atingida pela queda de uma trave de futebol no município de Imbaú, na região dos Campos Gerais do Paraná. A fatalidade ocorreu no espaço comunitário conhecido como Campo do Bonifácio, enquanto a vítima participava de uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. De acordo com a Polícia Civil, a pesada estrutura cedeu e tombou sobre a região abdominal da garota. Heloise da Silva Cruz chegou a ser socorrida pelos próprios pais e foi encaminhada rapidamente a uma unidade de saúde local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

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As autoridades policiais já iniciaram as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. Nos próximos dias, testemunhas que estavam presentes no evento comunitário devem prestar depoimento para auxiliar na apuração das causas da queda e de eventuais responsabilidades sobre a manutenção do equipamento. O corpo de Heloise está sendo velado na residência da família, na localidade de Imbauzinho, e o sepultamento foi agendado para o final da tarde desta segunda-feira (12), no Cemitério São José. Em nota oficial, a Prefeitura de Imbaú lamentou a morte da criança, prestou solidariedade aos familiares e anunciou o cancelamento imediato da festividade pública de Dia das Crianças que seria realizada no feriado nacional.





Heloise da Silva Cruz chegou a ser socorrida, porém não resistiu - Foto: REPRODUÇÃO Heloise da Silva Cruz chegou a ser socorrida, porém não resistiu - Foto: REPRODUÇÃO

O triste episódio no município acende um grave alerta estadual, pois este já é o terceiro caso de morte infantil provocada por queda de traves no Paraná apenas neste ano. Os dois acidentes anteriores ocorreram ainda no primeiro semestre, ambos em ambientes escolares da região central do estado. Em fevereiro, um menino de sete anos perdeu a vida em uma quadra municipal de Marquinho e, logo depois, em abril, outra criança de três anos sofreu um acidente fatal semelhante durante uma atividade recreativa em uma escola particular da cidade de Prudentópolis.