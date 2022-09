Menina de 9 anos que estava desaparecida é encontrada em Maringá

Da Redação

Yanny Nogueira Silva, de nove anos, foi encontrada nesta terça-feira (13)

A menina Yanny Nogueira Silva, de nove anos, que desapareceu na noite desta segunda-feira, 12, no Jardim Campo Belo, em Maringá, foi encontrada no início da tarde desta terça-feira, 13. A família da criança mobilizou maringaenses e pessoas da região via redes sociais.

Yanny foi encontrada no Jardim Sumaré, na zona norte de Maringá, em um ponto de ônibus. A família se deslocou até o local onde a criança foi avistada para buscá-la.

O CASO

A família passou a noite de segunda e madrugada desta terça-feira, 13, realizando buscas pela menina. Ainda, um Boletim de Ocorrência foi registrado na 9ª SDP de Maringá.

A menina usava um uniforme do CAP/UEM (Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade Estadual de Maringá) quando desapareceu.

Com informações do GMC Online.

