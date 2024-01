Menina de 8 anos reclama de dores de cabeça, desmaia e morre após AVC

Maria Julia de Camargo Adriano, de apenas 8 anos de idade, faleceu em Maringá, no norte do Paraná, ao sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo a comunidade médica, são raros os casos de AVC em crianças.



De acordo com familiares, no último sábado (6), a garota reclamou de dores de cabeça e desmaiou. No hospital, foi constatado sangramento no cérebro. A morte foi confirmada na segunda-feira (8).

A tia Adriana Silva Adriano disse que a criança estava deitada na rede da casa quando se queixou das dores. "Ela desmaiou e, de imediato, os pais a levaram para o hospital da cidade. Ela foi atendida pelo médico de plantão, e começaram com os primeiros atendimentos [...]. Era uma menina dedicada aos estudos e muito inteligente. Amava os animais e tinha sonho de ser veterinária", contou ao g1.

Os profissionais viram a necessidade de interná-la e fazer uma nova transferência para o Hospital Universitário (HU) de Londrina, na Unidade de terapia intensiva (UTI). "Foi detectado que o quadro dela era gravíssimo e, então, constatado de fato que era o AVC", disse a tia.

